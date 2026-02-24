Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
80 млн дополнительно выделили на дороги в четырех районах Саратовской области

На дороги в четырех районах Саратовской области дополнительно направят 80 млн руб. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Пугачевский район получит 30 млн руб., Краснопартизанский и Марксовский — по 20 млн. На дороги в Лысогорском районе направят 10 млн руб.

Господин Бусаргин уточнил, что перечень участков для ремонта предстоит сформировать с учетом мнения местных жителей. Главам районных администраций и профильному министерству поручено в ближайшее время подготовить списки объектов и объявить аукционы. Ожидается, что подрядчики должны выйти на объекты уже к началу строительного сезона.

Нина Шевченко