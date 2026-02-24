В Москве при взрыве погиб полицейский из Белгорода

При исполнении служебных обязанностей в Москве погиб сотрудник Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщила представительница МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По данным московского издания MSK1.ru, до перевода в столицу господин Братущенко родился в Белгороде и учился в БелГУ.

Ему было 34 года. В московской полиции Денис Братущенко начал работать в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Госпожа Волк отметила, что семье погибшего будет оказана «вся необходимая помощь».

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел сегодня поздно ночью. В МВД накануне сообщали, что к сотрудникам ГАИ подошел неизвестный, после чего сдетонировало неустановленное устройство. Преступник погиб на месте. Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь полицейского и незаконном приобретении взрывчатки.

Егор Якимов