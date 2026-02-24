Самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Домодедово, по техпричине сел в Рощино

Транспортная прокуратура начала проверку после незапланированной посадки самолета авиакомпании «Ямал» в Тюмени. Рейс выполнялся по маршруту Новый Уренгой — Домодедово. По данным пресс-службы ведомства, экипаж доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

После взлета экипаж решил направиться на запасной аэродром в Рощино. По данным Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла в штатном режиме в 20:20 по местному времени (18:20 мск).

В пресс-службе сообщили, что в связи с инцидентом были организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.