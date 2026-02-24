Главные новости за 24 февраля. Кавказ

Кабардино-Балкария направит рекордные 14,8 млрд рублей на нацпроекты в 2026 году. Около 11,5 млрд руб. поступит из федерального бюджета, еще порядка 3,2–3,3 млрд руб. заложат в республиканской казне.

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета зафиксировали ускоренный рост малого и среднего предпринимательства в СКФО, но отметили, что округ по-прежнему остается в числе последних в России по числу субъектов МСП на душу населения.

Пригородный районный суд Северной Осетии отстранил от должности главу администрации района, которому предъявили обвинения в превышении полномочий при незаконном отчуждении земельных участков общей площадью свыше 12 га. Руководителю района предъявлены обвинения по пп. «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году пресекла свыше 600 нарушений бюджетного законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 149 должностных лиц.

Корпорация МСП увеличит объем льготного кредитования для малых технологических компаний в Ставропольском крае до 20 млрд руб. с 2026 года. Право на получение кредита от Корпорации МСП имеют малые технологические компании с выручкой от 100 млн до 4 млрд руб. при условии роста в 10% за два года.

Правительство России с января 2026 года увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду с 1,5 до 3,0 для жилья без индивидуальных приборов учета, что привело к массовым жалобам граждан в Ставропольском крае.