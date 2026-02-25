В Черноземье 26 февраля ожидается потепление, до +2°C

В четверг, 26 февраля, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от –3°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +1°C до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –1°C до 0°C, а порывы ветра до 4 м/с.

В Курске температура утром составит +1°C, днем останется на том же уровне, а вечером и ночью опустится до 0°C. Ветер до 9 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем будет 0°C, вечером вернется к показателю –1°C, а ночью опустится до –2°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле на протяжении всего дня температура составит –2°C. Ветер — до 10 м/с.

В Тамбове будет морозно. Утром температура составит –2°C, днем поднимется до –1°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до –3°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова