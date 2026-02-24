В Анапе пострадавшего при стрельбе в техникуме библиотекаря выписали из больницы

Библиотекарь индустриального техникума Анапы, пострадавшая при стрельбе, переведена на амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным агентства, 20 февраля женщина была выписана из краевой больницы после госпитализации и отказалась от дальнейшего пребывания в стационаре. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, она продолжает наблюдаться амбулаторно.

Во время инцидента в техникуме женщина получила ранения и была доставлена в городскую больницу, позже переведена в краевое медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Вячеслав Рыжков