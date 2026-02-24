Генпрокуратура настояла на пересмотре земельного спора ветерана СВО из Краснодарского края

Генеральная прокуратура РФ добилась восстановления прав участника специальной военной операции из Краснодарского края, которому ранее отказали в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В феврале 2025 года Максим Сливицкий обратился в администрацию Тихорецкого городского поселения с просьбой о предоставлении льготы, однако чиновники сослались на то, что участок находится в границах придомовой территории. Судебные инстанции первой и второй степени в удовлетворении иска отказали.

Генпрокуратура обжаловала решения в кассации, представив доказательства, что участок не изъят и не ограничен в обороте, что позволило законно передать его гражданину. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и направил дело на новое рассмотрение.

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск господина Сливицкого, а также вынес частное определение главе местной администрации за незаконный отказ. Военнослужащему предоставлен земельный участок, его права восстановлены.

Вячеслав Рыжков