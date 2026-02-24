Главные новости за 24 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в соцсетях рассказала ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Причина смерти госпожи Шевчук, сыгравшей роль Риты Овсяниной в картине «А зори здесь тихие», не сообщается. О дате и месте прощания пообещали сообщить позднее.

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу адвокатов российского археолога, представителя Эрмитажа Александра Бутягина на решение о продлении срока содержания под стражей и просьбу выпустить специалиста под залог. Как сообщили в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», ученый останется в следственном изоляторе как минимум до 4 марта.

В Ледовом дворце вечером 24 февраля завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимал владивостокский «Адмирал». Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2. Встреча примечательна тем, что тренер армейцев Леонид Тамбиев впервые противостоял команде, которую возглавлял на протяжении нескольких сезонов, а форвард СКА Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу в лиге.

Исполняющим полномочия главы города Череповца назначен Андрей Накрошаев. Соответствующее постановление было подписано губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым 24 февраля. Назначение на пост он объяснил профессиональными качествами кандидата, который является опытным управленцем и универсальным хозяйственником.

В Ленинградском зоопарке скончался один из старейших амурских тигров. О смерти Амадея сообщила пресс-служба зоопарка 22 февраля. Официальной причиной кончины хищника назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. По словам сотрудников, из-за возраста у животного обострились хронические заболевания: дистрофия печени и почек, патологии кишечника.

Петербургский фигурист Петр Гуменник прилетел в Северную столицу по завершении Олимпийских игр в Милане. Спортсмена встретили поклонники, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Болельщики вооружились плакатами, цветами и другими атрибутами, чтобы поддержать олимпийца. Представители воздушной гавани вручили господину Гуменнику памятный подарок.

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, следует из документов на сайте правительства страны. Ограничения затронули ключевые объекты энергетического сектора и атомной отрасли, включая «Газпром СПГ Портовая» и предприятие по сжижению газа в Ленобласти. Новый пакет, включающий 300 позиций, стал самым крупным со времен первых месяцев конфликта в 2022 году.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в большом интервью порталу «Чемпионат» объяснил, почему команда не победила в чемпионате России в седьмой раз подряд в год столетия. По его словам, причиной второго места в турнире сезона 2024/2025 стал тот фактор, что все коллективы подравнялись. Специалист посетовал на то, что сине-бело-голубые в прошлом сезоне выдали гроссмейстерский показатель в 66 баллов, однако этого не хватило.

Комитет по благоустройству объявил конкурс на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в Петербурге. Начальная цена контракта составляет 6,02 млн рублей. Соответствующая документация была опубликована на сайте ЕИС «Закупки». Подрядчику предстоит не только отлавливать кошек, но и транспортировать их в приюты, а также возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

Авиакомпания Smartavia планирует сократить сотрудников из Архангельска, если не переедут в Санкт-Петербург по предложению фирмы. Уведомления направили более чем 50 работникам. Посредством перевода сотрудников в другой город компания намерена сэкономить на ротации персонала в другие базы. Smartavia готова выплатить персоналу 500 тыс. рублей на руки, чтобы покрыть расходы на переезд.

Комитет по природопользованию Петербурга заключил контракт с компанией «Геоскан» на мониторинг несанкционированных свалок и сбросов сточных вод с использованием беспилотных авиационных систем (БАС). Для поиска свалок задействуют беспилотники самолетного типа «Геоскан 201» и квадрокоптеры «Геоскан Gemini», которые позволят точно определять границы замусоренных участков и объем отходов.