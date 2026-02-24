Главные новости за 24 февраля. Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на арест Сергея Туркменяна, директора компании «СВС Шиппинг», являющегося организатором паромных рейсов между турецким Трабзоном и Сочи. Господин Туркменян обвиняется в незаконном выводе 22 млн руб. с использованием фиктивных документов и поддельных платежных поручений.

КПП «Псоу» на границе России и Абхазии восстановил работу после отмены угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пропуск граждан и автотранспорта возобновили, все службы на границе работают в штатном режиме.

Дежурные средства противовоздушной обороны 24 февраля с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Два аппарата были сбиты над территорией Республики Татарстан, еще два — над акваторией Черного моря.

Аэропорт Сочи после почти суточного режима ограничений смог оперативно обслужить первые рейсы в течение 2,5 часа. За это время воздушная гавань приняла четыре рейса на прилет и обеспечила вылет двух судов.

Краснодарский краевой суд подтвердил право жительницы Сочи на возмещение убытков и компенсацию морального вреда после некачественно выполненной пластической операции. Ранее Ленинский районный суд Краснодара постановил расторгнуть договор об оказании платных медицинских услуг с клиникой «Медист» и взыскать с учреждения значительные суммы, включая расходы на лечение и восстановление здоровья, неустойку, проценты и компенсацию морального вреда.

В Сочи 25 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в утренние и дневные часы на участке Магри—Веселое ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать 15–18 м/с, а в акватории Черного моря прогнозируется волнение с высотой волн 1,3–1,5 м.