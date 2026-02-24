Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 24 февраля. Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на арест Сергея Туркменяна, директора компании «СВС Шиппинг», являющегося организатором паромных рейсов между турецким Трабзоном и Сочи. Господин Туркменян обвиняется в незаконном выводе 22 млн руб. с использованием фиктивных документов и поддельных платежных поручений.

КПП «Псоу» на границе России и Абхазии восстановил работу после отмены угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пропуск граждан и автотранспорта возобновили, все службы на границе работают в штатном режиме.

Дежурные средства противовоздушной обороны 24 февраля с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Два аппарата были сбиты над территорией Республики Татарстан, еще два — над акваторией Черного моря. 

Аэропорт Сочи после почти суточного режима ограничений смог оперативно обслужить первые рейсы в течение 2,5 часа. За это время воздушная гавань приняла четыре рейса на прилет и обеспечила вылет двух судов. 

Краснодарский краевой суд подтвердил право жительницы Сочи на возмещение убытков и компенсацию морального вреда после некачественно выполненной пластической операции. Ранее Ленинский районный суд Краснодара постановил расторгнуть договор об оказании платных медицинских услуг с клиникой «Медист» и взыскать с учреждения значительные суммы, включая расходы на лечение и восстановление здоровья, неустойку, проценты и компенсацию морального вреда.

В Сочи 25 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в утренние и дневные часы на участке Магри—Веселое ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать 15–18 м/с, а в акватории Черного моря прогнозируется волнение с высотой волн 1,3–1,5 м.

Новости компаний Все