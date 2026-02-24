Главные новости за 24 февраля. Новороссийск

Ночью над Черным морем сбили 15 украинских беспилотников.

Под Новороссийском легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом, выехав на железнодорожные пути. По данным СКЖД, в результате аварии обошлось без пострадавших.

В Новороссийске и Геленджике всю ночь действовала угроза атаки беспилотников. В муниципалитетах включали сирены, режим угрозы сняли утром 24 февраля.

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе и загрязнения мазутом в Новороссийске пострадали краснокнижные животные. Минприроды края требует от ответчиков в лице компаний-судовладельцев выплату ущерба экологии региона в размере 34 млрд руб.

На 24 участках побережья в Новороссийске запретили купание, эти зоны признаны опасными для использования в рекреационных целях.

На формирование программы зеленого каркаса Новороссийска из муниципального бюджета выделили 64 млн руб. В рамках программы планируется провести цифровую инвентаризацию всех зеленых насаждений и проработать пять концепций озеленения.

За три праздничных дня в Новороссийске произошло 34 ДТП с двумя пострадавшими, на штрафные стоянки переместили более 50 автомобилей.

17 молодых семей Новороссийска получили сертификаты на приобретение жилья. До конца года свидетельства планируют выдать еще 11 семьям.