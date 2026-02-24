В КБР количество преступлений сократилось на 9,8%

В Кабардино-Балкарии по итогам 2025 года количество совершенных преступлений сократилось на 9,8%. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

В частности, на 14,7% сократилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на 27% уменьшилось число кибермошенничеств. Однако, количество выявленных преступлений возросло.

Тем не менее, наблюдается снижение аварийности и на дорогах — с тяжкими последствиями на 14,7%, с летальными исходами — на 28,6%.

Константин Соловьев