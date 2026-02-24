Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аграрии Камызякского района намерены удвоить посевы риса

В Астраханской области реализуется инвестиционный проект ООО «Лебеди Агро» по переработке риса-сырца в селе Раздор Камызякского района. Посевные площади под рис в 2025 году составили 2,25 тыс. га, сообщил глава муниципального района Михаил Черкасов.

Фото: t.me / glavamokamyzayk

Агропромышленный комплекс намерен расширять рисовое направление: на стадии реализации находятся еще четыре проекта. Ожидается, что это позволит увеличить посевные площади практически в два раза. Общая площадь земель сельхозназначения в районе превышает 160 тыс. га.

Производство зерновых, включая рис, демонстрирует устойчивый ежегодный рост, отметил глава администрации. В районе зарегистрировано порядка 150 крестьянско-фермерских хозяйств и 50 сельхозпредприятий, занимающихся в том числе выращиванием рисовых культур.

