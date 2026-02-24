На Ставрополье двух иностранцев осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Ставропольском крае двух иностранных граждан осудили за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Двух 32-летних фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Установлено, что в апреле 2025 года мужчины через мессенджер вступили с неустановленным лицом в сговор. Осужденные получили от сообщника координаты тайников-закладок, из которых извлекли 38 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 28 грамм и 69 свертков с другим запрещенным веществом общей массой более 84 грамм в целях последующего распространения в интернете.

Разделив свертки между собой, мужчины стали делать закладки на территории Ставрополя и Михайловска. Суд назначил подсудимым по семь лет колонии строгого режима.

Константин Соловьев