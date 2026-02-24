Дело водителя, насмерть сбившего школьниц в Ревде, поступило в военный суд

В Екатеринбургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело Михаила Слободяна, который в октябре прошлого года в Ревде сбил насмерть двух школьниц. Как следует из картотеки, материалы дела были переданы судье 12 февраля. Сегодня, 24 февраля, прошло судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения. Он находится под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ, Артем Путилов Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ, Артем Путилов

Как сообщалось ранее, Михаил Слободян не справился с управлением автомобиля «Лада-2112», сбил трех школьниц, стоявших на перекрестке, а затем врезался в магазин. Две сестры девяти и семи лет погибли на месте. 11-летняя школьница выжила, но после аварии находилась в тяжелом состоянии. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сообщалось, что Михаил Слободян участвовал в специальной военной операции (СВО). В Ревду он вернулся после тяжелого ранения, имеет государственные и ведомственные награды.

По данным картотеки суда, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), а также по ст. 228 ч. 2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По данным «РИА Новости», мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 11 августа.