В самолете Екатеринбург — Пхукет сработала сигнализация о технеисправности

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Азур эйр» (Azur Air). Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, по предварительным данным, 23 февраля при выполнении рейса из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) на Boeing 767-300 было зафиксировано срабатывание сигнализации о технической неисправности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом посадка прошла в штатном режиме в аэропорту назначения. На борту самолета находилось свыше 300 пассажиров.

«Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров оборотного рейса, планировавших вылет в Минеральные Воды»,— говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

