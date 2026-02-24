Уральский девелопер «Брусника» разместит облигации на 1,5 млрд руб.

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на сумму 1,5 млрд руб. с офертой через два года, сообщили «Интерфаксу» источники на финансовом рынке.

Финальный уровень купонной ставки установлен на уровне 22,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,28% годовых. Как сообщает издание, выпуск предусматривает ежемесячные фиксированные выплаты. Сбор заявок завершился 24 февраля,.

Организаторами размещения выступили «Альфа-банк», БКС КИБ, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид», Совкомбанк (SVCB), Sber CIB, а агентом по размещению — инвестбанк «Синара». Техническое размещение запланировано на 26 февраля.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 21,4 млрд руб. «Брусника» — российская девелоперская компания, основанная в 2000-х годах, штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Компания ведет строительство жилья в крупных городах Урала и Сибири, а также в Москве и Московской области.