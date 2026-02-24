На формирование зеленого каркаса Новороссийска выделили 64 млн рублей

Программу зеленого каркаса Новороссийска с цифровизацией зеленых насаждений создадут за 64 млн руб. из муниципального бюджета. Соответствующий тендер был опубликован в единой информационной системе «Закупки» 24 февраля, заказчиком выступает городское управление архитектуры и градостроительства.

Сумма в размере 64 млн руб. выделяется на осуществление услуг по планировке ландшафта. Работы будут производиться в девять этапов, последний должен завершиться в срок до 14 декабря 2026 года. В закупке указывается, что программа будет сформирована на основе урбобиоценоза, то есть городской системы, включающей в себя растительность, животный мир, микроклимат и почву.

Согласно описанию объекта закупки, в рамках программы планируется разработать пять архитектурных концепций озеленения отдельных территорий города. Это концепции по следующим типам: «Зеленый сад» (детский сад), «Зеленая школа» (средняя школа), «Зеленый двор» (двор МКД), «Народный парк» (фрагмент парка, сквер, бульвар). Задачами программы являются получение достоверных данных о количестве и расположении элементов зеленой инфраструктуры в Новороссийске со сбором информации о состоянии зеленых насаждений, а также разработка зеленого кода для разных типов городской среды. Он будет применяться при озеленении различных типов объектов и территорий, в том числе школ, дворовых территорий многоквартирных домов, детских садов и прочей инфраструктуры.

В документации также указывается, что создание программы будет обсуждаться с застройщиками, предпринимателями, общественниками и представителями власти в рамках круглых столов, конференций и форумов. Первое публичное обсуждение с вовлечением горожан планируется назначить в срок до 1 апреля текущего года.

София Моисеенко