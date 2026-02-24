Ставрополье досрочно законтрактовало дорожные проекты 2026 года

Ставропольский край завершил стопроцентную контрактацию объектов дорожного ремонта на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: миндор СК Фото: миндор СК

Региональные власти заранее распределили весь объем работ и определили подрядчиков, чтобы минимизировать риски срыва сроков и обеспечить полное освоение федерального и краевого финансирования. В план вошли как участки региональной сети, так и местные дороги и мостовые сооружения, которые обеспечивают ключевые транспортные связи внутри агломераций Кавказских Минеральных Вод.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта края, в Кисловодске, Пятигорске и Минеральных Водах в 2026 году отремонтируют восемь участков автодорог общей протяженностью около 12 км и четыре мостовых перехода суммарной длиной 137 погонных метров. Речь идет о улицах и развязках, которые используются для подвоза детей к школам и детским садам, подъезда к частному сектору и промышленным площадкам, а также для движения общественного транспорта. Приоритет получили маршруты с устойчивым трафиком и социальной нагрузкой, что позволяет региону отчитаться не только по километражу, но и по влиянию на повседневную мобильность населения и сервисный бизнес в курортных городах.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа отмечает, что завершенная контрактация уже позволила стартовать работам на части объектов, а с началом дорожного сезона активная фаза ремонта начнется на всех остальных участках. По его словам, ключевая задача — не только привести покрытие к нормативу, но и повысить безопасность и пропускную способность транспортных артерий в городах Кавминвод. В контракты закладываются требования по обновлению сопутствующей инфраструктуры: обустройству подходов к социальным объектам, установке новых знаков, разметки и элементов успокоения трафика в зонах интенсивного движения.

Проект реализуется по поручению губернатора Владимира Владимирова, который несколько лет подряд ориентирует дорожный блок на опережающее развитие местной сети. На муниципальные дороги ежегодно направляется более половины средств дорожного фонда, что позволяет краю наращивать объемы работ в небольших агломерациях и выравнивать качество покрытия между курортными центрами и спальными районами. Для бизнеса и инвесторов досрочная контрактация означает большую предсказуемость дорожной доступности: крупные объекты торговли, сервиса и туриндустрии на Кавминводах смогут планировать загрузку и логистику, исходя из утвержденного графика ремонтов, а не реагируя на экстренные ограничения движения.

Станислав Маслаков