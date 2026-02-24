ХК «Автомобилист» победил «Авангард» в домашнем матче КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственная шайба «Авангарда» была заброшена Дамиром Шарипзяновым.
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (72 очка ) занимает четвертое место, «Авангард» (84 очка) — на втором месте.
Следующий соперник «Автомобилиста» — «Ак Барс». Матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.