ХК «Автомобилист» победил «Авангард» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственная шайба «Авангарда» была заброшена Дамиром Шарипзяновым.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (72 очка ) занимает четвертое место, «Авангард» (84 очка) — на втором месте.

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Ак Барс». Матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева