В Екатеринбурге вновь напали на памятник братьям Люмьер у ККТ «Космос»

В Екатеринбурге памятник братьям Люмьер, создателям кинематографа, подвергся второму случаю вандализма за короткий промежуток времени. Первое нападение произошло 12 февраля, когда памятник облили красной краской. В тот момент в местных СМИ сообщалось, что инцидент совершила местная жительница города якобы из-за поддержки братьями Люмьер идей фашизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации города «Ъ-Урал» сообщили, что последствия вандализма у ККТ «Космос», который был совершен сегодня, будут устранять коммунальные службы. Полиция начала розыск лиц, причастных к этому инциденту.

По данным местных СМИ, в этот раз памятник облили фекалиями.