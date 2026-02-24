В Новороссийске 17 семей получили сертификаты на получение жилья

Молодым семьям Новороссийска вручили свидетельства на приобретение жилья, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Сертификаты получили 17 семей.

По словам Андрея Кравченко, свидетельства на приобретение жилья передали четырем многодетным семьям и шести семьям, чьи близкие являются участниками специальной военной операции. До конца 2026 года при поддержке губернатора Кубани планируется вручить еще 11 сертификатов.

Мэр Новороссийска отметил, что за последние четыре года в рамках меры поддержки с выдачей сертификатов собственное жилье приобрели 110 семей, проживающих в городе-герое. Члены 55 семей участвуют в СВО.

София Моисеенко