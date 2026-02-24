Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор предложил назначить мэром Саратова Игоря Молчанова

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам гордумы кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы Саратова. Как пояснил господин Бусаргин, решение связано с переходом действующего мэра Михаила Исаева на пост вице-губернатора.

Фото: t.me / busargin_r

Фото: t.me / busargin_r

Кандидатуру господина Молчанова уже поддержали депутаты Владимир Островский и Елена Злобнова. Сам он дал предварительное согласие на занятие должности.

Игорь Молчанов руководил администрациями Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава региона охарактеризовал его как управленца с глубоким знанием городской проблематики и богатым опытом. Роман Бусаргин уверен, что господин Молчанов поспособствует развитию Саратова и сделает его комфортнее для жителей и гостей региона.

Ранее сообщалось, что на работу в Саратов перейдет глава Базарно-Карабулакского района Артем Курочкин.

Нина Шевченко