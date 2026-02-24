Губернатор предложил назначить мэром Саратова Игоря Молчанова

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам гордумы кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы Саратова. Как пояснил господин Бусаргин, решение связано с переходом действующего мэра Михаила Исаева на пост вице-губернатора.

Кандидатуру господина Молчанова уже поддержали депутаты Владимир Островский и Елена Злобнова. Сам он дал предварительное согласие на занятие должности.

Игорь Молчанов руководил администрациями Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава региона охарактеризовал его как управленца с глубоким знанием городской проблематики и богатым опытом. Роман Бусаргин уверен, что господин Молчанов поспособствует развитию Саратова и сделает его комфортнее для жителей и гостей региона.

Ранее сообщалось, что на работу в Саратов перейдет глава Базарно-Карабулакского района Артем Курочкин.

Нина Шевченко