СК возбудил дело после обнаружения тела младенца в Дербенте

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту смерти полуторагодовалого ребенка, тело которого полиция обнаружила в детской коляске у местной жительницы в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, 20 февраля 2026 года в ходе проверки сотрудниками полиции документов у жительницы города Дербента они обратили внимание, что у нее в коляске находится ребенок без признаков жизни. По предварительным данным, его смерть могла наступить в результате истощения»,– говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти ребенка.

Валерий Климов