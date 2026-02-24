Ток с завышением

В Дагестане утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал руководитель ООО «Электрон» Замир Абдурагимов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.

Директора энергосбытовой организации подозревают по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 303 (фальсификация доказательств) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствие считает, что в 2021 году ООО «ДагЭнержи», которым фактически руководил обвиняемый, оказывало услуги передачи электроэнергии с завышенными в документации объемами в отсутствие заключенного с ПАО «Россети Северный Кавказ» договора. По указанию фигуранта «ДагЭнержи» уступило права требования задолженности компании «Электрон». В свою очередь организация обратилась в Арбитражный суд Дагестана с исками о взыскании долга с «Россетей».

Так, обвиняемый ввел суд в заблуждение относительно наличия у компании оснований для взыскания с ПАО «Россети Северный Кавказ» права взыскать задолженности на сумму 356 млн руб., завысив ее на 337 млн руб.

Требования были удовлетворены, и с ПАО «Россети Северный Кавказ» взыскали в пользу «Электрона» 356 млн руб. основного долга и более 342 млн руб. пени. Отмечается, что довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку в 2024 году на имущественные права был наложен арест.

Кроме того, в 2022–2023 годах, будучи руководителем ООО «Электрон Энерго», сокрыл более 26 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело прокуратура направила в Ленинский районный суд Махачкалы.

Константин Соловьев