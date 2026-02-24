В Ульяновской области произошло еще одно обрушение кровли многоквартирного дома

Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим во вторник обрушением части кровли многоквартирного двухэтажного дома № 4 на улице Советской в рабочем поселке им. В.И. Ленина Барышского района Ульяновской области, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, разрушились, не выдержав веса скопившегося снега, два бревна стропил. Погибших или пострадавших нет. Сам дом, отмечают в прокуратуре, очень древний, он был введен в эксплуатацию в 1875 году. В доме сейчас проживает только одна семья — на первом этаже, в угловой квартире. Внутренних обрушений над местом проживания этой семьи нет. В прокуратуре Ульяновской области также отметили, что «управляющей компании у этого дома нет, ее должны были назначить местные власти, но не назначили». Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих структур и органов власти на предмет соблюдения требований по безопасности жилых помещений и обеспечения соответствующего контроля, подчеркнули в прокуратуре, отметив, что «по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», накануне, 23 февраля, из-за неубранного с крыши снега произошло обрушение кровли многоквартирного двухэтажного жилого дома в рабочем поселке Цильне Ульяновской области. Еще ранее, 20 февраля, по той же причине обрушилась кровля пятиквартирного одноэтажного жилого дома №3 по улице Тупиковой в городе Инзе. В той же Инзе 16 февраля из-за давления больших масс снега обрушился козырек подъезда одного из многоквартирных домов. В прокуратуре Ульяновской области отметили, что по всем этим инцидентам также ведутся прокурорские проверки. Обрушение кровли стало темой обсуждения на аппаратном совещании, состоявшемся во вторник. Губернатор региона Алексей Русских поручил главам муниципальных образований обеспечить своевременную очистку крыш домов от снега, уделив особое внимание ветхим зданиям.

Сергей Титов, Ульяновск