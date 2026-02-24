Великобритания ввела санкции против СЭПО-ЗЭМ

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) попало обновленные санкционные списки Великобритании. Власти Соединенного Королевства добавили всего 27 российских компаний из 14 регионов РФ, сообщили в британском МИДе.

В документе указано, что ООО «СЭПО-ЗЭМ» заморозили активы и применили санкции в виде дисквалификации директора и санкции в отношении трастовых услуг.

По данным из открытых источников, производственное объединение также состоит в санкционных списках США и Украины.

ООО «СЭПО-ЗЭМ» основано 16 января 1995 года и зарегистрировано в Саратове на проспекте им. 50 лет Октября. Компания производит силовые установки и двигатели для авиационной и космической техники. Директором с февраля 2024 года является Антон Слепченков. Практически полным собственником (99,997% долей) является АО «СЭПО». Предприятие известно как «Завод холодильников „Саратов“».

Марина Окорокова