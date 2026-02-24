Власти Сириуса учтут интересы граждан при введении платных зон для проезда

В администрации федеральной территории «Сириус» заявили, что при введении платных зон для проезда транспорта будут учитывать интересы местных жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее Москве и Сириусу было предоставлено право организовывать на своей территории платные зоны для движения автомобилей. В пресс-службе подчеркнули, что при принятии решения о введении таких зон приоритет будет отдан потребностям местного населения.

Новый закон позволяет разграничить понятия «плата за въезд» и «плата за парковку» и даст возможность эффективнее регулировать транспортные потоки в районах с высокой концентрацией автомобилей.

Вячеслав Рыжков