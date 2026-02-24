В Саратове бюджет школьного питания вырос на четверть

В Саратовской области планируют увеличить ежедневную сумму на питание школьников до 120 руб. Это решение было одобрено депутатами областной думы на заседании комитета по образованию и культуре. Мера коснется учеников начальной школы, а также учащихся 5-11 классов в населенных пунктах до 100 тыс. человек и льготных категорий в крупных городах — Саратове, Энгельсе и Балаково.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Владимир Попов

Заместитель председателя правительства региона Владимир Попов сообщил, что повышение финансирования позволит улучшить качество питания для детей. В 2026 году мера затронет около 95 тыс. учеников 1-4 классов и 59,7 тыс. льготников 5-11 классов. На реализацию проекта потребуется 804,78 млн руб., из которых 457 млн пойдут на начальную школу, 341,5 млн — на среднюю, а также 6 млн — на детей, обучающихся на дому.

Законопроект не вызвал возражений у областной прокуратуры. Инициатива по увеличению нормы питания с 80 до 120 руб. была выдвинута председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он подчеркнул необходимость пересмотра финансирования школьного питания. Депутаты поддержали проект, и он будет рассмотрен на следующем заседании областной думы.

Сейчас в регионе на одного ученика предусмотрено 80 руб. в день на питание. Увеличение суммы направлено на обеспечение полноценного питания для школьников, особенно в условиях роста стоимости продуктов. Мера входит в комплекс мер по социальной поддержке детей в период получения образования.

Решение о повышении финансирования питания школьников в Саратовской области было принято в рамках подготовки бюджета на 2026 год. Ожидается, что нововведение улучшит состояние здоровья и успеваемость учащихся, а также снизит нагрузку на семьи, особенно в малых городах и сельской местности.

Татьяна Смирнова