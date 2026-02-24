В праздничные дни в Новороссийске произошло 34 ДТП с двумя пострадавшими

За три праздничных дня в Новороссийске зафиксировали 34 аварии, в которых пострадали два человека. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 21 по 23 февраля сотрудники ДПС составили порядка 200 административных материалов в отношении водителей. Из них 12 материалов было зарегистрировано за нарушение требований по перевозке детей, девять — за выезд на встречную полосу, 23 — за управление транспортными средствами с несоответствующей светопропускаемостью.

По данным ГАИ Новороссийска, за три дня на штрафную стоянку за допущенные нарушения поместили 58 автомобилей.

София Моисеенко