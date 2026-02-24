Доход бюджета Ростова-на-Дону в 2026 году может составить более 66 млрд рублей

Городская дума Ростова-на-Дону утвердила корректировки бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, доходная часть на 2026 год составит 66 млрд 711 млн руб., расходная — 68 млрд 876 млн руб. Дефицит в 2 млрд 165 млн руб. планируют покрыть с помощью остатков средств на начало года. Отмечается, что дополнительные средства в 2026 году направят на ремонт детских игровых и спортивных площадок, установку физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Платовский и обустройство контейнерных площадок для мусора.

Планируется также выделить больше средств на развитие транспортной инфраструктуры: ремонт дорожных объектов и внутриквартальных проездов, установку остановочных павильонов. Отдельное внимание в сообщении глава уделил завершению реконструкции улицы Вавилова и реконструкции улицы Тружеников от 2-й Краснодарской до Батуринской.

В жилищно-коммунальной сфере планируется увеличить расходы на реконструкцию ливневой канализации (Бассейн 1, второй этап), обследование многоквартирных домов, содержание и ремонт муниципального жилфонда. Дополнительное финансирование также получат объекты социальной инфраструктуры: строительство детского сада на улице Ларина, ремонт бассейна школы №84, благоустройство территорий образовательных учреждений, ремонт библиотеки имени Шевченко и мемориального комплекса Защитникам Ростовского неба.

Кроме того, на 2027-2028 годы запланировано увеличение трат на социальную поддержку граждан, реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Вода России», организацию школьного питания и строительство образовательных учреждений.

Константин Соловьев