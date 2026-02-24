Бюджет Саратовской области теряет почти 3 миллиарда рублей доходов

Бюджет Саратовской области недополучит 2,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов из-за обновленных прогнозов Федеральной налоговой службы. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности сообщила первый заместитель министра финансов региона Людмила Тарасова. Всего доходы регионального бюджета на текущий год уточняются на 2 млрд руб., включая 769,5 млн руб. целевых средств от других бюджетов бюджетной системы.

В расходной части бюджета произошли изменения, связанные с привлечением 2,4 млрд руб. на социально значимые проекты по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Также в бюджет включены 750,6 млн руб. средств, замещающих ранее предусмотренные областные средства. Расходы на дорожный фонд увеличены на 508 млн руб. В результате общие расходы бюджета выросли на 3,3 млрд руб. и составили 210,9 млрд руб. при доходах 189,5 млрд руб. и дефиците 21,4 млрд руб.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) назвала снижение доходов «крутым пике» и потребовала разъяснений. Тарасова пояснила, что основное падение связано с налогом на имущество. Представитель управления ФНС Саратовской области Владимир Никутин отметил рост поступлений в федеральный бюджет — на 20% или 2,8 млрд руб. за счет налогоплательщиков региона. В консолидированный бюджет поступило 17 млрд руб.

В региональный бюджет поступило на 700 млн руб. больше, что соответствует росту на 110%. Особенно выросли поступления по НДФЛ — на 17% или 605 млн руб., а также акцизы — на 11% или 133 млн руб. Снижение налога на имущество организаций объясняется изменением судебной практики по отнесению оборудования к движимому или недвижимому имуществу. Некоторые компании теперь могут уменьшить налоговые обязательства за прошлые периоды и вернуть излишне уплаченные авансовые платежи в 2025 году.

Татьяна Смирнова