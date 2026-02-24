В Оренбуржье за неделю выявлено 12,1 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом

Более 12,1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа было зарегистрировано в Оренбургской области за неделю. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в Оренбуржье среди циркулирующих вирусов снизилась доля гриппа. Среди вирусов гриппа все еще доминирует A(H3N2).При этом выросла доля риновирусов. Удельный вес коронавирусной инфекции (COVID-19) от общего числа респираторных заболеваний снизился до 0,2%.

Георгий Портнов