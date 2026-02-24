«Т Плюс» проводит проверку теплосетей Кировского района Перми с помощью безопасного реагента

Пермские тепловые сети приступили к плановой проверке тепломагистралей Кировского района Перми с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

«“Уранин-А” наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

С 24 февраля проверка началась в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 – правобережная часть города, Кировский район Перми. Жители могут обнаружить «зелёную воду» в период до 10 марта. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

