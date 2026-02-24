В Ростове-на-Дону пенсионер погиб при пожаре в гараже

В Ростове-на-Дону 74-летний местный житель погиб при пожаре в собственном гараже на улице Казахской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло поздней ночью. Восемь сотрудников МЧС с помощью двух специальных машин ликвидировали огонь на площади пять квадратных метров. Дознаватели ведомства изучают несколько версий причин возгорания. Основной считается неисправность электрооборудования, которое работало в аварийном пожароопасном режиме.

Константин Соловьев