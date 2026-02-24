Минобороны РФ: над Черным морем сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники над акваторией Черного моря днем 24 февраля. В Министерстве обороны России сообщили, что над Черным морем сбили еще два вражеских БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотники ликвидировали в период с 09:00 до 14:00. Еще два беспилотника сбиты над Татарстаном.

В течение прошедшей ночи над Черным морем уничтожили 15 украинских БПЛА, еще четыре беспилотника сбили в период с 07:00 до 09:00 часов утра 24 февраля.

София Моисеенко