Штрафы за неуплату парковок временно отменили в Анапе

В Анапе перестали начислять штрафы за неуплату муниципальных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии Анапы, в настоящее время в городе проводятся технические работы по улучшению возможности оплаты муниципальных парковок в период нестабильной связи. С 23 февраля оплата парковочных пространств на территории Анапы стала недоступна.

«Штрафы за неуплату парковочной сессии начисляться не будут»,— подчеркнули в администрации курорта.

О возобновлении работы сервиса жителей Анапы оповестят на официальном сайте парковочного пространства и на сайте администрации города.

София Моисеенко