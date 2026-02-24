Штрафы за неуплату парковок временно отменили в Анапе
В Анапе перестали начислять штрафы за неуплату муниципальных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным мэрии Анапы, в настоящее время в городе проводятся технические работы по улучшению возможности оплаты муниципальных парковок в период нестабильной связи. С 23 февраля оплата парковочных пространств на территории Анапы стала недоступна.
«Штрафы за неуплату парковочной сессии начисляться не будут»,— подчеркнули в администрации курорта.
О возобновлении работы сервиса жителей Анапы оповестят на официальном сайте парковочного пространства и на сайте администрации города.