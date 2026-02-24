Ипотечный портфель жителей Кубани вырос до 928 млрд рублей

Ипотечный портфель жителей Краснодарского края по итогам 2025 года увеличился на 12,5% и на 1 января 2026 года достиг 928 млрд руб., сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе Южного ГУ Банка России. Во втором полугодии темпы прироста заметно ускорились: если на 1 июля показатель составлял 6,9% в годовом выражении, то к началу года динамика почти удвоилась.

В декабре средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе снизилась до 6,96% против 8,2% годом ранее. В регуляторе связывают это с уменьшением ключевой ставки и удешевлением рыночных программ.

В четвертом квартале банки выдали на Кубани ипотечных кредитов на 72 млрд руб., из которых 32,8 млрд руб. пришлись на декабрь. Рост активности участники рынка объясняют ожиданием изменений условий по программе «Семейная ипотека» с февраля 2026 года. По объему ипотечного портфеля Краснодарский край занял четвертое место в стране, уступив Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу.

Вячеслав Рыжков