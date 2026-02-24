На ближайшей сессии ЗСК обсудят более 30 вопросов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края завершают подготовку к очередной сессии, намеченной на 26 февраля. О ключевых вопросах повестки сообщил председатель парламента Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В числе приоритетных инициатив — законопроект о введении дополнительных ограничений на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в ряде общественных мест и помещений на территории региона. Документ предусматривает расширение перечня зон, где будет запрещено курение, а также введение административной ответственности за нарушение новых требований. По словам спикера, инициатива стала ответом на общественный запрос и направлена на защиту граждан от последствий пассивного курения.

Социальный блок повестки дополнит вопрос о корректировке краевого законодательства в части газификации домовладений отдельных категорий граждан.

Отдельный пакет решений касается поддержки бизнеса. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева планируется утвердить заключение специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производства. В парламенте рассчитывают, что реализация проекта обеспечит дополнительные поступления в бюджет и создание рабочих мест.

«Рассмотрим также законопроект о внесении изменений в краевой закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Поддержка малого бизнеса – один из ключевых приоритетов работы краевых властей, так как это основа экономики Краснодарского края», – заметил Юрий Бурлачко.

В экологической части повестки заявлено обсуждение создания зеленого пояса вокруг Апшеронска и расширения аналогичной зоны в Туапсе.

Всего в проект повестки включено более 30 вопросов.

Вячеслав Рыжков