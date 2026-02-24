В Дзержинском районе Оренбурга девять управляющих организаций не убрали снег и наледь

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга выявила недостатки в работе управляющих организаций, сообщает надзорное ведомство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, девять организаций не приняли меры для уборки территорий и входных групп в домах, расположенных на пр. Дзержинского, ул. Конституции, Космической, Мирнинской и других. Руководителям компаний внесены представления, нарушения устранены.

Руководители фирм привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.2 Закона Оренбургской области «Об административных нарушениях».

Руфия Кутляева