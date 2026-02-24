В Челябинске сотруднице МВД дали семь лет за организацию незаконной миграции

В Челябинске суд признал виновной главного специалиста-эксперта управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлану Винк в четырех преступлениях, включая организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд установил, что в 2021-2023 годах Светлана Винк за взятки вместе с сообщниками помогла 60 иностранным гражданам незаконно находиться в стране. Для этого подельники оформляли с мигрантами фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры, изготавливали поддельные документы об образовании, свидетельства о рождении и другие документы на их имена. В результате иностранцы получали свидетельства участников госпрограммы по переселению соотечественников и получали гражданство в упрощенном порядке.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Помимо организации незаконной миграции, Винк признали виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства РФ (ч. 1 ст. 292.1 УК РФ). У нее конфисковали денежные средства, эквивалентные сумме взятки.

Еще трех местных жителей, сообщников сотрудницы МВД, осудили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Одному из соучастников назначили наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев условно со штрафом в размере 300 тыс. руб. Второй — аналогичный срок лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Еще одну подельницу приговорили к трем годам колонии со штрафом в размере 200 тыс. руб. Отбывать наказание она тоже будет с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Виталина Ярховска