Зарплата педагогов в клубах для досуга в Екатеринбурге выросла до 93 тыс. рублей

В Екатеринбурге средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в клубах по месту жительства для дополнительного образования, досуга и саморазвития детей возросла до 93 тыс. руб. в 2026 году, рассказал директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артем Николаев на очередном заседании гордумы. Он добавил, что в тоже время специалисты по работе с молодежью в организациях получают всего около 35 тыс. руб.

«Это средняя, где-то больше, где-то меньше, все зависит от вовлеченности сотрудника. У нас разработана система премирования в каждом учреждении, но на сегодня такая цифра. Она все еще заставляет желать лучшего, и мы готовы с этим работать»,— заверил господин Николаев.

Ранее, в 2024 года, глава департамента отмечал, что преподаватели дополнительного образования в клубах в среднем получали чуть больше 65 тыс. руб., а специалисты по работе с молодежью — около 22 тыс. руб.

Артем Николаев подчеркнул, что все 113 клубов по месту жительства в городе не испытывают дефицит кадров, однако имеют «текучку кадров». «Кадры не задерживаются ввиду низких заработных плат. Мы относимся с большим пониманием к тем молодым ребятам, потому что нужно расти и развиваться, создавать семьи, и вопрос финансов здесь встает»,— пояснил чиновник

Василий Алексеев