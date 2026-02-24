В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности после воздушной тревоги, которая длилась несколько часов. Об этом сообщил оперативный штаб края.

Отбой воздушной тревоги в регионе объявили в 14:50 по московскому времени 14 февраля. Беспилотную угрозу в регионе, а также в Северной Осетии ввели около 12:20.

24 февраля около 06:00 отбой беспилотной опасности объявили одновременно на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.

Тат Гаспарян