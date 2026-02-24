В думе Екатеринбурга призвали перенести клубы для досуга в модульные конструкции

Клубы по месту жительства для дополнительного образования, досуга и саморазвития детей в Екатеринбурге, расположенных на цокольных этажах в жилых домах, необходимо разместить в модульных конструкциях в больших дворах, предложил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») на очередном заседании. По его словам, руководители организаций сталкиваются с затоплением помещений и конфликтами с жителями из-за шума ребят. Господин Колесникова добавил, что мэрии следует перенять опыт Ханты-Мансийска.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Колесников

«У вас до сих пор играют в футбол, хоккей под открытым небом, а там стоят модульные конструкции, отапливаемые, дети могут переодеться, нормально поиграть в комфортных условиях. Это не такие великие деньги, как Алексей Орлов (мэр Екатеринбурга.— "Ъ-Урал") говорит, на ерунду не тратьте деньги, тогда и в бюджете останется»,— призвал депутат.

Директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артем Николаев сообщил, что в городе продолжают работать 113 клубов по месту жительства. В 2024 году он отметил, что 19 из них расположены в подвалах жилых домов, что противоречит законодательству. Среди планов господин Николаев тогда назвал проведение мероприятий для повышения престижа руководителей и сотрудников клубов, совершенствование материально-технической базы и расширение сети организаций.

Василий Алексеев