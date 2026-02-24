Аэропорт Сочи перешел на усиленный режим из-за погодных условий

В условиях неблагоприятной погоды аэропорт Сочи функционирует в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов как на прилет, так и на вылет. По состоянию на 14:00 с начала суток выполнено 18 вылетов. За тот же период произведена посадка 10 рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из числа прибывших воздушных судов восемь рейсов вернулись в Сочи с запасных аэродромов. В их числе рейсы S7-6417, 5N-545, S7-5101, DP-9641, DP-342, FV-6730, DP-330 и UT-511. Воздушные суда были приняты и обслужены в установленном порядке.

Текущая обстановка в аэропорту оценивается как спокойная. Все производственные процессы — от регистрации пассажиров до выхода на посадку — выполняются в штатном режиме. Службы аэропорта переведены на усиленный график работы. Дополнительный персонал задействован для обслуживания пассажиров и воздушных судов в периоды пиковых нагрузок, связанных с массовым прибытием рейсов и корректировками расписания со стороны авиакомпаний.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов. Информация доступна на онлайн-табло в терминале, на официальном сайте аэропорта и на ресурсах авиаперевозчиков. Кроме того, предусмотрена возможность подписки на уведомления по конкретному рейсу через Telegram-бот @AerodinamikaBot. В терминале также осуществляется регулярное аудиоинформирование пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт Сочи после почти суточного режима ограничений смог оперативно обслужить первые рейсы в течение 2,5 часа. За это время воздушная гавань приняла четыре рейса на прилет и обеспечила вылет двух судов. Среди прибывших рейсов были Smartavia 5N-545, S7 Airlines S7-6417, Fly One Armenia 3F-349 и «Россия» FV-6642. На вылет отправились Fly One Armenia 3F-350 и «Ямал» YC-9722.

Мария Удовик