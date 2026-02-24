В Ижевске на дорожную разметку выделили 85 млн рублей

В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, на эти цели выделено более 85 млн руб.

Победителю торгов предстоит обновить разметку, включая продольные линии, пешеходные переходы, стоп-линии и изображения дорожных знаков. Работы будут выполняться по заявкам заказчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 марта.