В Ижевске на дорожную разметку выделили 85 млн рублей
В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, на эти цели выделено более 85 млн руб.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Победителю торгов предстоит обновить разметку, включая продольные линии, пешеходные переходы, стоп-линии и изображения дорожных знаков. Работы будут выполняться по заявкам заказчика. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 марта.