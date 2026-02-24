Ростовская область вошла в России в топ-5 по количеству частных инвесторов

Ростовская область заняла пятое место в РФ по количеству частных инвесторов с брокерскими счетами. Их число превысило 1,3 млн человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ростовская область занимает пятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края в топ-10 регионов России по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета»,— пояснили в Мосбирже.

Здесь добавили, что из общего числа зарегистрированных в январе инвесторов, активно торговали на фондовом рынке 90 тыс. В портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (27,8% и 6,7% соответственно), Газпрома (13,3%), ЛУКОЙЛа (12,4%), ВТБ (8,8%), Т-Технологий (7,1%), Яндекса (6,3%), Норникеля (5,9%), Х5 (5,6%) и др.

«В целом по стране по итогам января число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 40,1 млн человек. Ими открыто 76,8 млн счетов»,— уточнили представители Мосбиржи.

Валентина Любашенко