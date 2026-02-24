«Размер штрафных санкций огромен»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который многократно увеличивает штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ). Также вводится повышающий коэффициент для повторных нарушений. Минфин объяснил инициативу тем, что такие нарушения носят системный характер и, по статистике, выявляются налоговиками в 99% случаев соответствующих проверок. О том, что изменится в случае принятия законопроекта, рассказала член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю, руководитель бухгалтерской компании «КубаньПартнер» Вера Сиренко.

Вера Сиренко

«Законопроект, возможно, будет принят к июлю 2026 года. Законодатель обосновывает это тем, что существует необходимость усиления контроля за применением ККТ и сокращением теневого оборота денежных средств. Кроме того, исследовав судебную практику, он пришел к выводу, что у государства отсутствует эффективный инструмент, побуждающий налогоплательщиков применять ККТ и не нарушать законодательство об этом. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что при росте налогоплательщиков ФНС наблюдается снижение количества применяемых ККТ, а во время проверок фиксируется множество нарушений в этом отношении. Более того, повторные проверки показывают: налогоплательщики продолжают нарушать законодательство о применении ККТ, несмотря на то что им уже выносили предупреждения или даже назначали штрафы. В документе указывается, что действующие санкции не останавливают нарушителей, так как их размер несоизмерим с экономией от сокрытия выручки бизнесом.

Итак, первое изменение — ИП будут приравниваться к ООО в части определения штрафных санкций. Так, максимальный размер штрафа за неприменение ККТ может составить для ИП 75-100% от суммы непробитого чека, как сейчас для ООО. На данный момент для ИП за такое нарушение штраф составляет 25–50% от суммы непробитого чека.

Второе изменение — минимальный штраф для бизнеса за невыдачу чека составит 150 тыс. руб. Сейчас минимальный штраф за такое нарушение: для ИП — 10 тыс. руб., для ООО — 30 тыс. руб.

Третье — увеличиваются штрафы для должностных лиц за нарушение в применении ККТ на предприятии. Обычно такой штраф накладывают на директора ООО дополнительно к штрафу на компанию. Однако заплатить его директор должен из собственного кармана. Так вот, вместо действующих сейчас 10 тыс. руб. штраф составит 25–50%, но не менее 30 тыс. руб.

Четвертое — предлагается ввести новые штрафы за повторные нарушения в течение года при суммарном показателе до 1 млн руб. Для бизнеса минимальный штраф составит 300 тыс. руб., а для должностных лиц — 60 тыс. руб.

Пятое — новые штрафы за многократное нарушение (более двух раз). В этом случае бизнес должен будет заплатить 750 тыс. руб., а должностное лицо — минимум 150 тыс. руб.

За невыдачу чека покупателю также будут увеличены штрафы, даже если покупатель чек не просил. Штраф за такое нарушение составит 50 тыс. вместо нынешних 10 тыс. руб.

Наказание за неприменение ККТ в сумме более 1 млн руб. сохраняется. Это приостановка деятельности бизнеса до 90 суток и дисквалификация руководителя от 1 до 2 лет.

При этом исправить ситуацию налогоплательщик может двумя способами. Штрафов не начислят, если он сам обнаружил у себя нарушения и исправил до того, как их выявила ИФНС. Если ИФНС уже выявило нарушение, то налогоплательщик, относящийся к МСП, может подать ходатайство об уменьшении минимального штрафа в два раза.

Также законодатель предлагает отменить действующую замену штрафа на предупреждение, считая такое нарушение очень серьезным.

Такие значительные изменения, по моему мнению, являются заградительной мерой. Когда размер штрафных санкций огромен — это всегда мера, принимаемая государством для того, чтобы отсечь любые попытки нарушить закон. Самые крупные заградительные штрафы для малого бизнеса сейчас — это нарушения при работе с мигрантами и валютного законодательства. Если законопроект примут, то к ним прибавится и неприменение ККТ».