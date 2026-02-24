Рекламу челябинской компании с триколором и двуглавым орлом признали незаконной

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу услуг по банкротству с использованием государственной символики, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Установлено, что челябинская организация «Банкротство граждан. Списание долгов» размещала в интернете рекламу своих услуг. Она содержала слоган: «Каждый россиянин имеет право списать все долги раз в пять лет…» Кроме того, реклама была оформлена государственными символами — изображениями двуглавого орла и российского триколора. Это могло создать у населения ложное впечатление о причастности госорганов к оказанию услуг, подчеркивает управление ФАС. Компания давала недостоверные обещания о списании долгов без указания на процедуру банкротства и не сообщала об ограничениях, возникающих при этой процедуре.

Антимонопольная служба признала в действиях организации нарушение рекламного законодательства. Компания прекратила распространение этой рекламы во время рассмотрения дела. Госорган рассмотрит вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

Виталина Ярховска