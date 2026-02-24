В Казани обрушилась скатная шиферная крыша дома по улице Восстания. Причиной стали сильные снегопады и высокий снежный покров — от 1,2 до 1,4 метра, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

В Казани обрушилась кровля пятиэтажки

Фото: Пресс-служба Жилинспекции Татарстана В Казани обрушилась кровля пятиэтажки

Фото: Пресс-служба Жилинспекции Татарстана

Пятиэтажное здание с четырьмя подъездами было построено в 1967 году. При осмотре чердака признаков гниения элементов стропильной системы не обнаружили. Обследование выявило повреждение трех прогонов и восьми стропил на участке длиной 14 погонных метров.

Инженерные сети водоснабжения и отопления не пострадали, затопления квартир удалось избежать.

В настоящий момент ведутся работы по уборке снега.

Анна Кайдалова