Краснокнижные животные погибли из-за мазутной ЧС в Новороссийске

В результате крушения танкеров в Керченском проливе и последующего загрязнения нефтепродуктами акватории Черного моря в Новороссийске зафиксировали гибель объектов животного мира и среды их обитания. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края оценило ущерб, нанесенный окружающей среде в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в 34 млрд руб. Об этом стало известно в ходе судебного заседания во вторник, 24 февраля.

Представитель истца заявил, что ответчики в лице ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» допустили нарушения законодательства об охране окружающей среды, в результате чего бюджету региона были причинены убытки в размере 30 млн руб. Установлено, что разлив мазута также спровоцировал гибель объектов животного мира, нанес ущерб среде его обитания и почве.

«В результате крушения танкеров и выброса нефтепродуктов был причинен вред почве на особо охраняемой территории — озеро Соленое. Площадь загрязнения — 1,3 тыс. кв. м. Во всех слоях почвы было выявлено содержание нефтепродуктов. Кроме того, чрезвычайное происшествие привело к уничтожению объектов животного мира и среды его обитания на территории Анапы, Темрюкского района и Новороссийска»,— цитирует «Интерфакс» представителя истца.

Среди погибших животных на перечисленных территориях оказались представители флоры, занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края. Пострадали и краснокнижные растения, объекты охоты и рыболовства.

Ущерб, нанесенный объектам охотничьих ресурсов, составил 1,26 млн руб., занесенным в Красную книгу РФ — 92,37 млн руб., а видам, внесенным в Красную книгу Краснодарского края — 34,12 млн руб.

София Моисеенко